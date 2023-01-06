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Beşiktaş'tan ayrılan Ahmet Kandemir'in yeni takımı belli oldu

Prishtina Basketbol Takımı başantrenörlüğüne Ahmet Kandemir getirildi

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 22:43
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Ahmet Kandemir Avrupa'ya gitti

Beşiktaş'tan ayrılan Ahmet Kandemir'in yeni takımı belli oldu
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Kosova'nın Prishtina Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Beşiktaş'ın eski hocası Ahmet Kandemir'in getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kandemir'in daha önce de görev yaptığı Prishtina takımına yeni hırs ve taze enerjiyle döndüğü belirtilirken, "Onun liderliğinde, kulüp tarihinin en önemli kupalarından birini, 2013'te Prizren'de düzenlenen Kosova Kupası'nı kazandık." hatırlatılması yapıldı

Kosova'nın başkenti Priştine şehrinin takımı olan Prishtina, ligde 25 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ülkenin en başarılı kulüplerinden Prishtina'nın 14 lig ve 2 Balkan Basketbol Ligi (BIBL) şampiyonluğu bulunuyor.

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