Ahmet Kaya AKM'de anılacak

2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın şarkıları "Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya" konserinde 12 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) seslendirilecek.

Ahmet Kaya'nın şarkıları İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri Jülide Karan, İrem Sağer Güven, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç tarafından çok sesli olarak yorumlanacak.

Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar'ın üstlendiği konserde, sanatçının "Yakamoz", "Kum Gibi", "Nerden Bileceksiniz", "Söyle" ve "Şu Dağlarda Kar Olsaydım" şarkıları dinleyiciyle buluşacak.