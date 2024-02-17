Ahmet Kaya'nın ağabeyi evinde ölü bulundu. Ünlü gazeteci Zeynel Lüle duyurdu. Ahmet Kaya'ya saz çalmayı o öğretmişti

Gazeteci Zeynel Lüle, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, Ahmet Kaya’nın ağabeyi müzisyen ve ressam Mustafa Kaya’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaya, yarın Pendik Zeliha Hatun Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedilecek.

Zeynel Lüle sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda,

“Çok üzüldüm. Değerli sanatçı Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Ahmet Kaya’nın abisi, ona saz çalmayı öğreten kişi. Eserlerini bize emanet edip gitti. Cenazesi yarın Pendik Zeliha Hatun camiinde öğle namazında ķılınacak. Hoşça kal güzel insan” ifadelerini kullandı.

AHMET KAYA'YA SAZ ÇALMASINI AĞABEYİ ÖĞRETMİŞTİ

Ünlü sanatçı Ahmet Kaya’ya saz çalmayı ağabeyi Mustafa Kaya öğretmişti. Mustafa Kaya, Ahmet Kaya’nın ünlü bir sanatçı olmasında büyük bir pay sahibi olmuştu.

AHMET KAYA’DA KALP KRİZİ SONUCU VEFAT ETMİŞTİ

Öte yandan Ahmet Kaya’da 16 Kasım 2000 tarihinde Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Ağabeyi Mustafa Kaya,tıpkı kardeşi Ahmet Kaya gibi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.