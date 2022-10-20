Şarkılarını izinsiz kullanmışlardı. Açılan davayı Ahmet Kaya'nın ailesi kazandı

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ile kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk, İki Gözüm: Ahmet filminin başrolü olan Özgür Tüzer'e 3 yıl önce tespit davası açmıştı. Kaya'nın mirasçıları, 'İki Gözüm: Ahmet' adlı filmde Özgür Tüzer'in Ahmet Kaya'yı canlandırdığını ve şarkıları izinsiz seslendirdiğini öne sürerek, mahkemeden şarkıların seslendirilmemesinin ve haksız eylemin tespitini istemişlerdi.

Mahkeme, Özgür Tüzer'in YouTube kanalı ve sosyal paylaşım sitelerinde Ahmet Kaya'nın eserlerini seslendirdiğine, bu eyleminin Ahmet Kaya'nın ailesinin eser sahipliğine tecavüz teşkil ettiğine karar verdi