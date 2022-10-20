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Şarkılarını izinsiz kullanmışlardı. Açılan davayı Ahmet Kaya'nın ailesi kazandı

Gülten Kaya ile kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk, Özgür Tüzer'e karşı açtığı tespit davasını kazandı. Tüzer'in şarkıları izinsiz seslendirdiği tescillenmiş oldu

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 13:48
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Ahmet Kaya'nın ailesi,sanatçının şarkılarını izinsiz kullanan Özgür Tüzel'e açıkları tespit davasınıı kazandı

Şarkılarını izinsiz kullanmışlardı. Açılan davayı Ahmet Kaya'nın ailesi kazandı
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Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ile kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk, İki Gözüm: Ahmet  filminin başrolü olan Özgür Tüzer'e 3 yıl önce tespit davası açmıştı. Kaya'nın mirasçıları, 'İki Gözüm: Ahmet' adlı filmde Özgür Tüzer'in Ahmet Kaya'yı canlandırdığını ve şarkıları izinsiz seslendirdiğini öne sürerek, mahkemeden şarkıların seslendirilmemesinin ve haksız eylemin tespitini istemişlerdi.

Mahkeme, Özgür Tüzer'in YouTube kanalı ve sosyal paylaşım sitelerinde Ahmet Kaya'nın eserlerini seslendirdiğine, bu eyleminin Ahmet Kaya'nın ailesinin eser sahipliğine tecavüz teşkil ettiğine karar verdi

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Dilek Neval
20.10.2022 14:48
bazıları yoktur. Asla hiç konu edilmez.  
 
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