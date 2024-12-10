Ahmet Kutucu transferdeki hedefini açıkladı

Eyüpspor forması giyen Ahmet Kutucu, Süper Lig’deki en golcü yerli oyuncu olarak öne çıkıyor. Sezon başından bu yana oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu, milli takım kadrosuna da girmeyi başardı.

Takvim gazetesinden Sercan Akkuş’a konuşan golcü oyuncu, hedefinin bir gün 4 büyüklerde oynamak olduğunun altını çizerek çarpıcı açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz ay yeniden Milli Takım'a da seçilen yıldız genç futbolcu, "Başarının sırrı aslında takım içinde yanımda olan kişiler. Başkanım; hocam, takım arkadaşlarım onlar çok yardımcı oluyorlar bana. Bundan dolayı tabii ki sahada katkı sağlamak daha kolay oluyor. İnşallah böyle devam eder. Performansımı daha da ileriye taşıyacağıma inanıyorum. Menajerim Serdar Özkan da bu noktaya ulaşmamda büyük pay sahibi" dedi.

Gelecek planlarını anlatan başarılı forvet, "Kariyerimin ilerleyen dönemlerinde 4 büyüklerde oynamak isterim. Avrupa'da da futbol kariyerime devam etme hedefim de var. Birçok milli futbolcu arkadaşımız var ülkemizi onurla temsil eden. Arda Güler; Ferdi ve Kerem gibi. Onlar gibi olmak isterim. Her şey nasip... Bazı şeyleri konuşmak için çok erken. Transfer konularına fazla girmek istemiyorum" ifadesini kullandı.

Çalıştığı en iyi hocalardan birinin Arda Turan olduğundan bahseden Ahmed Kutucu, "Arda hocanın üzerimde emeği çok büyük. Tek bana değil bütün takım arkadaşlarıma yardımcı oluyor hocamız. Biz burada aile gibiyiz. Hocamız saha dışında da her zaman yanımızda. Bundan dolayı biz ona her zaman teşekkür ediyoruz. Çalıştığım en iyi hocalarım Arda Turan ve Schalke'de profesyonel senemdeki Domenico Tedesco. Bir de Schalke'deki altyapı hocam Norbert Elgert. Zaten esas patlamayı orada yaptım profesyonel lig için. Bu 3 kişi için çalıştığım en iyi hocalarım diyebilirim" dedi.