Ahmet Levendoğlu cenaze namazı kılınmadan defnedilmişti! Nedeni belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Levendoğlu cenaze namazı kılınmadan defnedilmişti! Nedeni belli oldu

80 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, cenaze namazı kılınmadan defnedilmişti. Levendoğlu'nun cenaze namazı kılınmamasının neden kılınmadığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan ünlü oyuncu Levendoğlu, cenaze namazı kılınmadan defnedilmişti.

Usta tiyatrocu ve oyuncu Ahmet Levendoğlu'na son veda! Gözyaşları sel olduUsta tiyatrocu ve oyuncu Ahmet Levendoğlu'na son veda! Gözyaşları sel oldu

CENAZE NAMAZI KILINMAMASININ SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü isim için cenaze namazı kılınmamasının sebebi ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden oyuncu Ahmet Levendoğlu’nun, kendi vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadan toprağa verildiği ortaya çıktı.

Son Haberler
Bisiklet süren kadına TIR çarptı
Bisiklet süren kadına TIR çarptı
Siyasette dengeleri değiştirecek araştırma… 3 siyasi partiden beklenmedik çıkış!
Siyasette dengeleri değiştirecek araştırma… 3 siyasi partiden beklenmedik çıkış!
Milli güreşçi aktif sporculuk hayatını noktaladı
Milli güreşçi aktif sporculuk hayatını noktaladı
İsmail Saymaz kovuldu mu? Halk TV'den açıklama geldi
İsmail Saymaz kovuldu mu? Halk TV'den açıklama geldi
Efsane başkan, Mehmet Şimşek 'izah etmelidir' diyerek açıkladı
Efsane başkan, Mehmet Şimşek 'izah etmelidir' diyerek açıkladı