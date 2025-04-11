Ahmet Levendoğlu cenaze namazı kılınmadan defnedilmişti! Nedeni belli oldu

Ünlü oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan ünlü oyuncu Levendoğlu, cenaze namazı kılınmadan defnedilmişti.
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CENAZE NAMAZI KILINMAMASININ SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Ünlü isim için cenaze namazı kılınmamasının sebebi ortaya çıktı.
Hayatını kaybeden oyuncu Ahmet Levendoğlu’nun, kendi vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadan toprağa verildiği ortaya çıktı.