Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturmasında aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturmasında aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğramıştı.

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Minguzzi ve saldırganlar arasında önce tartışma yaşandı. Saldırganlar, Minguzzi ve arkadaşlarına "Bisikletçiler burada ne yapıyorsunuz?" dedi ve Minguzzi de onlara "Bu kaykay kardeşim" yanıtını verdi. Bunun üzerine çıkan tartışmada pazarcılar tarafları iki defa aralarına girerek ayırdı.

Üçüncü tartışma sırasındaysa saldırganlardan biri pazar tezgahından aldığı bir bıçakla Minguzzi'yi üç defa bıçakladı, diğer saldırgansa yerde yatan Minguzzi'yi tekmeledi.

Saldırının güvenlik kamerası kayıtları basın ve sosyal medyada yayınladı ve büyük tepkiye yol açtı.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra 9 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Minguzzi'nin cenazesi 10 Şubat'ta toprağa verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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