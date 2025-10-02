Ahmet Minguzzi davasında bir ilk! 4 sanık hakim huzurunda: Duruşma gergin başladı

Davanın beşinci duruşması saat 10.30 sıralarında başladı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve ailenin avukatı katıldı.

Duruşmaya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aradan geçen bu kadar aydan sonra ilk defa 4 tanık birlikte dinlenecek. Daha önce mahkemeye getirilmemiş olan tanıklar bugün buradalar. Bu dava, Türkiye’de çocukların nasıl korunamadığını, nasıl suçla karşı karşıya kaldıklarını gösteren çok emsal bir dava haline dönüştü çünkü bu davada deliler bile Ahmet Minguzzi’nin avukatları tarafından toplandı" ifadelerini kullandı.

Duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Bunun üzerine Minguzzi’nin avukatı salondan çıkarak kalabalığa seslendi.

Anne Yasemin Minguzzi de duruşma salonundaki gerginlik sonucu salonu terk etmek zorunda kaldı. Minguzzi, “O yasa çıkacak, başka çocuklar yanmayacak, gerekirse dünyayı yakarım, 6 ay yatış çıkmayacak o iblisler” dedi.

İLBER ORTAYLI TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ADLİYEDE

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanığın duruşmasına katılmak için çok sayıda izleyici İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Duruşmada Minguzzi ailesine destek vermek için gelenler arasında ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da yer aldı. Ortaylı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalye ile adliyeye geldi.

Mahkeme heyeti gerginliğin ardından duruşmaya ara verdi. Duruşma verilen aranın ardından yeniden başladı.

Ayrıntılar geliyor....

İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz yıl bir bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet ’nin cinayetine ilişkin davada beşinci duruşma bugün gerçekleşiyor. Duruşma, davanın seyrini değiştirecek nitelikte çünkü ilk kez dört sanık birlikte hakim karşısına çıkacak.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

Cinayetin baş şüphelisi olan iki çocukla birlikte, olay günü pazarda bulunarak onlara yardım ettiği iddia edilen iki sanığın dosyaları birleştirildi. Bu iki sanık hakkında “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Savcılık, bu kişilerin saldırganları cesaretlendirdiğini ve maktulün direncini kırdığını öne sürüyor.

Ahmet Minguzzi cinayetinde kan donduran görüntüler ortaya çıktı! Katil gülerek anlattı, kamera kaydetti

PAZARCILAR TANIK OLARAK DİNLENECEK

Bugünkü duruşmada olay anına şahit olan yedi pazarcı tanık olarak dinlenecek. Bu tanık ifadelerinin, olayın detaylarını netleştirmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Duruşma, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı olarak gerçekleşiyor.

Minguzzi davasının yeni avukatı belli oldu

Acılı anne Yasemin Minguzzi, duruşma öncesi yaptığı açıklamada “Dava büyük bir dava. Benim için en ağırı olacak. Oğlumun dört katili ile yüz yüze temasta olacağım” diyerek duygularını paylaştı.