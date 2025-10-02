Ahmet Minguzzi davasında bir ilk! 4 sanık hakim huzurunda: Pazarcılar tanık olarak ifade verecek

İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz yıl bir bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet ’nin cinayetine ilişkin davada beşinci duruşma bugün gerçekleşiyor. Duruşma, davanın seyrini değiştirecek nitelikte çünkü ilk kez dört sanık birlikte hakim karşısına çıkacak.

Cinayetin baş şüphelisi olan iki çocukla birlikte, olay günü pazarda bulunarak onlara yardım ettiği iddia edilen iki sanığın dosyaları birleştirildi. Bu iki sanık hakkında “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Savcılık, bu kişilerin saldırganları cesaretlendirdiğini ve maktulün direncini kırdığını öne sürüyor.

PAZARCILAR TANIK OLARAK DİNLENECEK

Bugünkü duruşmada olay anına şahit olan yedi pazarcı tanık olarak dinlenecek. Bu tanık ifadelerinin, olayın detaylarını netleştirmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Duruşma, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı olarak gerçekleşiyor.

Acılı anne Yasemin Minguzzi, duruşma öncesi yaptığı açıklamada “Dava büyük bir dava. Benim için en ağırı olacak. Oğlumun dört katili ile yüz yüze temasta olacağım” diyerek duygularını paylaştı.