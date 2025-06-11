Ahmet Minguzzi davasında flaş gelişme!

Pazarda canice öldürülerek tüm Türkiye’yi hüzne boğan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajları gönderen 2 şüphelinin yargılanması bugün gerçekleşti.

DURUŞMA 25 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşma sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek 25 Haziran tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDE NE YER ALDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve kabul edilen iddianamede B.A.’nın 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ç.D. hakkında ise 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.