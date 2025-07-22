Ahmet Minguzzi’nin ailesinin avukatını tehdit eden şahıs için yakalama kararı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Minguzzi’nin ailesinin avukatını tehdit eden şahıs için yakalama kararı!

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonrası yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'i tehdit eden şahıs için yakalama kararı çıkarıldı.

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Matia Ahmet Minguzzi ailesinin avukat Rezan Epözdemir'i tehdit eden ve serbest bırakılan zanlı için tekrardan yakalama kararı çıkartıldı.

Epözdemir, "Bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır. Keşke bizim açıklamamıza ve sosyal medyadaki tepkilere ve fikri takibe gerek olmaksızın zamanında tam ve gereği gibi reaksiyon gösterilebilseydi" şeklinde yorumda bulundu.

Daha önce de Epözdemir, tehdit edildiğini ve kendisine gelen mesajları bir bir basın mensuplarına aktarmıştı. son Minguzzi davasında ise "Gerçekten yazıklar olsun. Siz insanlıktan nasibini almamışsınız. Müvekkilerim de biz de sizden korkmuyoruz. Faillerin hak ettiği cezayı alması için sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek" şeklinde tepki göstermişti.

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