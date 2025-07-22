Ahmet Minguzzi'nin annesi isyan etti: Sosyal medyada desteklediğini söylüyorlar ama adliyede yalnızım

İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından infaz yasasının yeniden düzenlenmesi için Bakırköy Meydanı’nda tek başına oturma eylemi yapmaya başladı.

Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi, “Her gün ölüm tehditleri alıyorum, benim şu anda burada olmam bile risk ama korkmuyorum. Lütfen ayağa kalkın, bugün benim başıma gelen yarın sizin çocuğunuzun başına gelmesin. Sosyal medyada herkes beni desteklediğini söylüyor ama adliyede hiç kimse yok” dedi.