Ahmet Minguzzi’nin annesine Trabzonspor’dan Eymen’li ziyaret

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Ahmet Minguzzi’nin annesine Trabzonspor’dan Eymen’li ziyaret

Trabzonspor yöneticisi Gözde Atasoy, forma tanıtım filminde hayat verdiği Ahmet Minguzzi’ye hayat veren Ahmet Eymen ile birlikte Yasemin Minguzzi’yi ziyaret etti.

Trabzonspor yöneticisi Gözde Atasoy anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Atasoy, bordo-mavili takımın forma tanıtım filminde Ahmet Minguzzi’yi canlandıran minik oyuncu Ahmet Eymen ile birlikte acılı anne Yasemin Minguzzi’yi evinde ziyaret etti.

Trabzonspor yeni sezon forma tanıtımında 14 Ocak’ta Kadıköy’de uğradığı saldırıda yaşamını yitiren Trabzonspor taraftarı Ahmet Minguzzi’ye yer vermişti. Minguzzi’yi minik oyuncu Ahmet Eymen canlandırarak yüreklere dokunmuştu. Volkan Konak, Kazım Koyuncu gibi kulübün simge taraftarlarının da canlandırıldığı forma tanıtım reklamı 50 milyon üzerinde izleme yakalamıştı.

Anne Minguizzi’yi ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan genç yönetici Atasoy, “Forma tanıtım filmimizde Ahmet’i canlandıran Eymen ile birlikte canım Yasemin’i ziyarete geldik. Yasemin’in gücüne hayran olmamak elde değil…” ifadelerini paylaşımına not düştü.

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