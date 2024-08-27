Ahmet Mümtaz Taylan'a WhatsApp şoku. 140 bin lira gitti

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın WhatsApp hesabı dolandırıcılar tarafından ele geçirildi.

Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar, Taylan'ın kimliğine bürünerek ünlü oyuncunun yakın arkadaşı ve yayınevi kurucusu Cüneyt Dalgakıran ile iletişime geçti.

Dolandırıcılar, acil ödeme bahanesiyle Dalgakıran'dan iki ayrı seferde toplam 80 bin TL talep etti. Şüpheli İbrahim D.'nin hesabına parayı gönderen Dalgakıran, durumu fark edip Taylan'ı arayarak dolandırıldığını anladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından savcılığa başvuran Dalgakıran'ın şikayeti üzerine İbrahim D. gözaltına alındı, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli İbrahim D.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifadeleri dikkate alınmadı ve dolandırıcılığın, paranın şüphelinin hesabına yatırılmasıyla gerçekleştiği belirtildi.

İbrahim D. hakkında "Bilişim Sistemleri, Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.