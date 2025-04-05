Ahmet Necdet Sezer’in son görüntüsü olay yarattı

83 yaşındaki Sezer’in değişmeyen görüntüsü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

FESTİVAL AÇILIŞINDA ÜNLÜ İSİMLER

39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, çellist Benedict Kloeckner’ın konseriyle start aldı. Şef Orhun Orhon’un yönetiminde gerçekleşen performansta, sanatçıya Ankara Festival Orkestrası eşlik etti. Konsere, Ahmet Necdet Sezer’in yanı sıra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan, orkestra şefleri Gürer Aykal, Rengim Gökmen ve çok sayıda sanatsever katıldı.

UZUN SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Kamuoyunda ender görülen 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, festivalin açılışında görüntülendi. 83 yaşındaki Sezer’in yıllar sonra kameralar karşısına çıkması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM: “ZAMAN ONU TEĞET GEÇİYOR”

Sezer’in son hali, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, “Zaman onu teğet geçiyor” ve “Hiç yaşlanmıyor” yorumlarıyla eski cumhurbaşkanının görüntüsünü tartıştı.