Ahmet Nur Çebi başkanlık için adaylığını ilan eden Hasan Arat'ı topa tuttu: 22 senedir neredeydin

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçime gidilmesini isteyen ve başkan adayı olduğunu açıklayan Hasan Arat'a çok sert ifadelerle yüklendi.

İşte Çebi'nin açıklamaları;

-Çalışan arkadaşınızla beraber tribünleri idare ediyorsunuz. Bunu bilmeyen yok. Susuyorum. Yıldırım Demirören'e kızmışsın, Serdar Bilgili'yle kavga etmişsin. Fikret Orman'a hesap sor demişsin. 22 senedir neredeydin? Neden aday olmadın şu zaman boyunca? Kaos falan yok arkadaşlar. O yüzden bu arkadaşlar buraya talipler haberiniz olsun. Sosyal medyada yarattıkları fırtınayı da ben iyi olanları göğüsleyeceğim ve kapıma da çağırıyorum. Gerçekten iyi niyetli demek istiyorum. Kötü niyetli olanlara da Allah yollarını açık etsin. Onlara hakkımı helal etmiyorum.