Ceyhun Kazancı Ahmet Nur Çebi'ye raporunu sundu. İşte Beşiktaş'ın düşüşünün sebebi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, milli maç arasına 1 puanla girdi.

Ligde 6. haftada Medipol Başakşehir'e yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan siyah-beyazlı ekip, İstanbulspor karşısında 86 dakika önde olmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Ali Yaşar'ın serbest vuruştan attığı golle üstünlüğünü kaybeden siyah-beyazlı ekip puanını 14'e yükseltti.

8. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta kayıpların nedenleri araştırılıyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’dan ayrıntılı bir rapor isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi’ye cevap geldi.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Kazancı, hazırladığı tabloda düşüşün temel sebeplerini sakatlıklar ve bireysel hatalara bağladı.

İŞTE DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Takım içerisinde bir huzursuzluk yok. Teknik direktör Valerien Ismael ile oyuncuların iletişimi iyi. Çalışma şartları ve ortamı konusunda da bir problem bulunmuyor. Sezona iyi başlanıp liderlik koltuğunun erkenden alınmasına rağmen son 2 mücadelede yaşanan düşüş geçici bir durum. Takımdaki uzun süren sakatlıklar ve son karşılaşmalarda yaşanan bireysel hatalar, istikrarlı futbolun oluşmasını sağlayan 2 temel etken olarak ön plana çıkıyor. Milli arada, tüm futbolcuların sağlıklarına kavuşması bekleniyor. Bireysel hata konusunda da yapılacak özel çalışmalarla bu sorunun da ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Takım, derbiye tam hazır halde çıkıp, yeni bir başlangıç yapma amacında.

AHMET NUR ÇEBİ VALERIEN ISMAEL'E GÜVENİYOR

Ceyhun Kazancı’dan gelen olumlu raporun ardından Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de başarılı yöneticiye, "Hocamıza güveniyorum. Kendisine buradaki tek başarı kriterinin şampiyonluk olduğunu anlattım. O da bunun için Beşiktaş’ta olduğunu söyledi. Ona ve takımımıza şampiyonluk için inanıyorum” dediği öğrenildi.

Çebi’nin, birkaç gün içinde teknik direktör Valerien Ismael’le de bir araya gelip son durumu Fransız hocayla da değerlendirmesi bekleniyor.