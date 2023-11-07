Ahmet Nur Çebi kararını açıkladı

İŞTE ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI:

İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Üzüntü ve acısını çektiğim süreç yıpratıcı oldu. Camianın birlikte ve beraberliğe ihtiyacı olduğu için aday olmamaya karar verdim. Camianın kan değişimine ve enerjiye ihtiyacı var.

Değişimin pozitif olacağını düşünüyorum. Tebdili mekanda hayır var. Camiayı önce bir durgunluğa kavuşturalım. Burası bizim.

Benim için ayrı bir grur kaynağı. 120. yılda Beşiktaş'ın başkanlığını yaptım. Cumhuriyetimizin 100. yılında Başkanlığını yaptım.

Gitmemi isteyenler saygı duyuyorum. Bildikleri umut ettikleri vardır.

Seçim kararı aldığım gün aday olmayacağımın kararını vermiştim. Aslında açıklamayı Milli Takım arasında yapmayı düşünüyordum, ama yeni gelişmeler bu kararı erkene almama neden oldu.

Gitmemi isteyenler, kalmamı isteyenler var. Kalmamı isteyenlere teşekkürler. Gitmemi isteyenlere saygı duyuyorum. Onların da umutları vardır. Açıklamayı milli arada yapacaktım ama son gelişmeler, acele etmem gerektiği yönünde beni ikna etti. Aday olmamayı açıklamadım, takımın ve çalışanların moralinin bozulmasını istemedim.

SEÇİM KARARINDA KARARIMI VERMİŞTİM

Seçim kararını aldığım gün, başkan adayı olmayacağımın kararını vermiştim. Ancak seçim sürecini uzun tutma nedenim, gelecek adayların hazırlanabilmesi içindi. Bir baskın seçim olmasın diyeydi. Kolay bir süreç değil.

ADAYLAR PALAVRA ATMASIN

Kim aday olursa olsun, birbirlerine nazik olsunlar. Kaybeden yarın diğerine 'Başkanım' demek zorunda kalacak. Palavra atmayın, dürüst olun. Beşiktaş Genel Kurulu en doğrusunu yapacaktır. Kendisini onlara teslim edin. Aday olacaksanız şimdi aday olun. Seçimden bir ay sonra kapı kapı gezmeyin. Katılımın yüksek olması lazım. Biz büyük camiayız, sadece bunu zaman zaman gösteremiyoruz. Lütfen, rica ediyorum katılım yüksek olsun. Yeni gelen, kendinden gelen önceki yönetimi denetlemeli."

Taraftarları çok iyi anlıyorum. Her maç bittiğinde kapıları, duvarları yumrukladım.

Sahada oyuncularımızı tezahüratlardan kaçınalım. Bunlar da bir insan. Taraftardan ricam, en azından bundan sonrası için oyunculara sahip çıkın. Başarısız olabilirler ama Beşiktaş formasıyla oynuyorlar. İçindekine saygınız yoksa, formaya saygınız olmalı.

Tıklanma uğruna yapılanları doğru bulmuyorum. Medyadaki arkadaşlar tavrınızı değiştirin. Siz hakaret ederseniz, genç çocuklar küfür etmeye başlar. Yönetim olan kişisel hırslarınızı, Beşiktaş üzerinden görmeyin.

TFF'YE AĞIR SÖZLER

Gelelim TFF'ye. Başkanınızı güçsüz gösterirseniz, başkanınızın masaya vurması bir anlam ifade etmez. TFF böyle bir şeyi kendisinde hak olarak görmüştür. TFF başarısızdır. TFF'yi bu arkadaşların yönetemeyeceğini ilk söyleyenlerdenim. Hakemlerle gitmeleri gerektiğini söyleyen bir tek ben vardım. TFF ile mücadele edeceksek, hep beraber edeceğiz.

TFF parmak falan sallayamaz. Ben sokaktaki insan gibi hareket edemem. 'TFF Başkanı'na sordum ve 'Kulağa eğilip ne dedin?' dedim. 'Vallahi billahi bir şey demedim' dedi. TFF Başkanı statta parmak sallamadı. 5 dakika bekle, devre arasını. Hatalıdır. Sen de elini kolunu tribünlere sallayamazsın. Bazen yutmayı bileceksin. Bu arkadaş bilmiyor, yutmuyor. İnşallah bu camia benden sonra nasıl yutturacaksa, yutturur.