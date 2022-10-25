Beşiktaş'ın nasıl kurtulacağını nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

TAKIMIN ÇATISI BO-ZUL-MAZ..

Bazıları görsünler diye

Belki gözleri bozuktur diye

Büyük harflerle yazdık...

Ancak onlar okumamakta

Dolayısıyla anlamamakta

Ve hata yapmakta ısrarlılar..

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael;

Jackson Muleka'nın enfes pasında Wout Weghorst'un golü sonrası

Takımı 1-0 öndeyken adeta

"Ben kazanmak istemiyorum" diyor

"Bahis oynadım" diyor

Maç 2/1 şeklinde bitiyor..

Valerien Ismael'in hataları Beşiktaşlı taraftarlara

Saç baş yolduruyor...

Önce 46'da takımı ileride tutan

Ve golün asistini yapan Jackson Muleka'yı oyundan çıkarıyor;

Bunun sonucunda da

50'de Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ taraftan ortasında

Kaleci Ersin Destanoğlu git-gel yapınca

Tayyip Talha Sanuç'tan önce kafayı vuran Ze Luis Mendes;

Skoru 1-1'e getiriyordu...

Ancak Valerien Ismael bu; durur mu?

İllâ ki takımın içine edecek..

Önce orta sahadan Dele Alli ve Salih Uçan'ı çıkarıp

Golcü Cenk Tosun ve Gedson Fernandes'i oyuna sokan Valerien Ismael

Yine orta sahadan Josef de Souza'yı kenara alınca

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e;

"Gel beni yen" dedi...

Defalarca yazdık; defalarca söyledik;

Beşiktaş takımında Josef de Souza;

Ancak farklı skorla galipseniz

Oyundan "alkışlatmak" için çıkarılır.

Gedson Fernandes ve Josef de Souza

Bu kadroya banko yazılır...

Gerisi ayrıntıdır...

Valerien Ismael'in hatalı değişikliklerini gören

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel;

Ruben Ribeiro ve Kaan Kanak'ı oyuna aldı

Arthur Masuaku'nun yerine giren

Ve Beşiktaş'ın oyuncusu olmadığını defalarca yazdığımız Umut Meraş'ın

Ayoub El Kaabi'ye yaptığı saçma sapan faul;

Pozisyonun devamında Ruben Ribeiro'nun pası sonrası

Kaan Kanak'ın galibiyet golünde sırtını dönmesi

Topun bacaklarının arasından Hatayspor'un galibiyet golü olması

Takımın başıboş bırakıldığının en açık göstergesiydi...

28 Eylül 1975 doğumlu;

TERAZİ burcu olan Valerien Ismael'in

Ayarı bozulmuş gözüküyor...

Beşiktaş olmayacak puanlar kaybediyor...

33 puanlık seride

14 puan kayıp;

Yani 11 maçın kabaca

5'i kaybedilmiş...

Orta sahanın göbeğini devamlı bozma uğraşı

Beşiktaş'a hüsran yaşatıyor...

Önce eski takmı Karagümrük'e 3-0 kaybeden

Ardından TFF 2'nci Lig takımı Düzcespor'a

Ziraat Türkiye Kupası'nda elenen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel

Valerien Ismael'in hatalarını iyi değerlendirdi;

Kötü gidişe dur dedi..

Fenerbahçe'deki kalecilik yıllarında

"Aziz Yıldırım'ın Özel Kalemi" olmaktan öteye gidemeyen Volkan Demirel;

Kendisini sahaya ve takımına verdiği zaman önemli işlere imza atıyor...

Volkan Demirel'i başta olmak üzere Hatayspor camiasını tebrik ediyoruz..

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den bir ricamız olacak..

Sürekli olarak "Beğeniyorum" dediği

Teknik Direktör Valerien Ismael'i bu kadar beğeniyorsa

"Beşiktaş'la ilişkisini kesmek şartıyla" nüfusuna geçirsin(!)

Hem 60'lı yaşlarda ekstra bir erkek çocuğu olur;

Hem de Beşiktaş kurtulur...

(Tansu Sarı)