Beşiktaş'ın nasıl kurtulacağını nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

TAKIMIN ÇATISI BO-ZUL-MAZ..
Bazıları görsünler diye
Belki gözleri bozuktur diye
Büyük harflerle yazdık...
Ancak onlar okumamakta
Dolayısıyla anlamamakta
Ve hata yapmakta ısrarlılar..
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael;
Jackson Muleka'nın enfes pasında Wout Weghorst'un golü sonrası
Takımı 1-0 öndeyken adeta
"Ben kazanmak istemiyorum" diyor
"Bahis oynadım" diyor
Maç 2/1 şeklinde bitiyor..
Valerien Ismael'in hataları Beşiktaşlı taraftarlara
Saç baş yolduruyor...
Önce 46'da takımı ileride tutan
Ve golün asistini yapan Jackson Muleka'yı oyundan çıkarıyor;
Bunun sonucunda da
50'de Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ taraftan ortasında
Kaleci Ersin Destanoğlu git-gel yapınca
Tayyip Talha Sanuç'tan önce kafayı vuran Ze Luis Mendes;
Skoru 1-1'e getiriyordu...
Ancak Valerien Ismael bu; durur mu?
İllâ ki takımın içine edecek..
Önce orta sahadan Dele Alli ve Salih Uçan'ı çıkarıp
Golcü Cenk Tosun ve Gedson Fernandes'i oyuna sokan Valerien Ismael
Yine orta sahadan Josef de Souza'yı kenara alınca
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e;
"Gel beni yen" dedi...
Defalarca yazdık; defalarca söyledik;
Beşiktaş takımında Josef de Souza;
Ancak farklı skorla galipseniz
Oyundan "alkışlatmak" için çıkarılır.
Gedson Fernandes ve Josef de Souza
Bu kadroya banko yazılır...
Gerisi ayrıntıdır...
Valerien Ismael'in hatalı değişikliklerini gören
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel;
Ruben Ribeiro ve Kaan Kanak'ı oyuna aldı
Arthur Masuaku'nun yerine giren
Ve Beşiktaş'ın oyuncusu olmadığını defalarca yazdığımız Umut Meraş'ın
Ayoub El Kaabi'ye yaptığı saçma sapan faul;
Pozisyonun devamında Ruben Ribeiro'nun pası sonrası
Kaan Kanak'ın galibiyet golünde sırtını dönmesi
Topun bacaklarının arasından Hatayspor'un galibiyet golü olması
Takımın başıboş bırakıldığının en açık göstergesiydi...
28 Eylül 1975 doğumlu;
TERAZİ burcu olan Valerien Ismael'in
Ayarı bozulmuş gözüküyor...
Beşiktaş olmayacak puanlar kaybediyor...
33 puanlık seride
14 puan kayıp;
Yani 11 maçın kabaca
5'i kaybedilmiş...
Orta sahanın göbeğini devamlı bozma uğraşı
Beşiktaş'a hüsran yaşatıyor...
Önce eski takmı Karagümrük'e 3-0 kaybeden
Ardından TFF 2'nci Lig takımı Düzcespor'a
Ziraat Türkiye Kupası'nda elenen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel
Valerien Ismael'in hatalarını iyi değerlendirdi;
Kötü gidişe dur dedi..
Fenerbahçe'deki kalecilik yıllarında
"Aziz Yıldırım'ın Özel Kalemi" olmaktan öteye gidemeyen Volkan Demirel;
Kendisini sahaya ve takımına verdiği zaman önemli işlere imza atıyor...
Volkan Demirel'i başta olmak üzere Hatayspor camiasını tebrik ediyoruz..
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den bir ricamız olacak..
Sürekli olarak "Beğeniyorum" dediği
Teknik Direktör Valerien Ismael'i bu kadar beğeniyorsa
"Beşiktaş'la ilişkisini kesmek şartıyla" nüfusuna geçirsin(!)
Hem 60'lı yaşlarda ekstra bir erkek çocuğu olur;
Hem de Beşiktaş kurtulur...
(Tansu Sarı)
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