Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin bozuk plak gibi neyi tekrarladığını açıkladı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

Siz ise 8 gün önce Giresun'u deplasmanda 1-0 yendikten sonra

"KEBAP" yapmışsınız..

Sahada diri olmanız

Yorgun Trabzonspor'u sahada

"BOĞMANIZ" lâzım..

Ama ne gezer...

Başkanınız Ahmet Nur Çebi

Ve Sportif Direktörünüz Kazancı Ceyhun;

Devamlı "PAPAĞAN" misali;

"Hocamız Valerien Ismael'in arkasındayız" diyorlar...

Israrla neden bunu tekrar ediyorlar;

Anlamak mümkün değil...

Önder Karaveli için 5 Mart'ta

"SAHİP ÇIKACAĞIM" dedi;

20 gün sonra "KOVALADI"...

Herhalde Valerien Ismael'in de suyu ısındı..

Giresun deplasmanında Gedson Fernandes'i kenara aldıktan sonra

Oldukça bocalayan Beşiktaş'ta

Teknik Direktör Valerien Ismael;

Portekizli yıldız Gedson Fernandes'i ilk 11'de sahaya sürmedi

Orta sahada çok zayıf ve yetersiz kaldılar;

Bunun sonucunda da çok basit 2 gol yediler...

Gedson Fernandes'in Beşiktaş'ta alternatifi yok

Dolayısıyla bir sakatlığı veya cezası yoksa her maç ilk 11'de oynamalı..

Anastasios Bakasetas'ın köşe vuruşunda

Kafa golünü atan Maxi Gomez;

Nasıl o kadar bomboş bırakılır şaşkınlık verici..

Beşiktaş'ın ilk golünü de

Valentin Rosier'nin sağ taraftan içeri çevirdiği topta

Monaco maçında süre almayan "diri" Trabzonsporlu Jens-Sryger Larsen'in atması

Oldukça garip..

Beşiktaş'In sol beki Arthur Masuaku'nun da

Rakibi Mahmoud Trezeguet'ye asist yapışı

Ve Mısırlı Mahmoud Trezeguet'nin

Kaleci Ersin Destanoğlu'nu avlayışıyla

Yorgun Trabzonspor soyunma odasına 2-1 üstün gitti..

İlk yarının sonlarında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yerine oynayan Nathan Redmond;

İkinci golün ortasını yaptı ama

Hala Beşiktaş'ta oynadığının farkında değil...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı;

56'da ilk golü atan Maxi Gomez'in yerine Umut Bozok'u;

Abdülkadir Ömür'ün yerine Enis Bardhi'yi sahaya sürerek

Monaco maçının ilk 11'ine dönerken;

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de

67'de Salih Uçan'In yerine Gedson Fernandes'i;

Sahada hiçbir varlık gösteremeyen Dele Alli'nin yerine

Cenk Tosun'u oyuna alınca Beşiktaş sahada baskıyı arttırdı

Ve bu baskının sonunda beraberlik golünü de buldu..

70'de Nathan Redmond'un sağ taraftan yaptığı ortada

Marc Bartra'dan önce yükselen Wout Weghorst'un direkten dönen kafa topunu

Cenk Tosun voleyle tamamlayınca

Beşiktaş skoru 2-2'ye getirdi ve maçın skorunu ilan etti..

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdulah Avcı'nın da;

80'de hem Anastasios Bakasetas'ı

Hem de Marek Hamsik'i kenara alması büyük yanlıştı..

Ancak Beşiktaş bu hatayı iyi değerlendiremedi...

Siyah-beyazlılar Wout Weghorst; Kevin N'Koudou

Ve Salih Uçan ile goller kaçırdı;

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır kurtardı..

Karadeniz temsilcisi de Yusuf Yazıcı ve Vitor Hugo kaçırdı;

Kaleci Ersin Destanoğu kurtardı...

Oyuna 80'de giren; bir de gol kaçıran Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın;

15 dakika sonra Gedson Fernandes'e arkadan müdahalesi sonucu

Kırmızı kartla atılması da gereksiz bir hamleydi...

Sonuç olarak Beşiktaş ve Trabzonspor;

2-2'lik beraberlik sonucu

Fenerbahçe'ye çalıştılar..

Sarı-lacivertliler deplasmanda Ankaragücü'nü yenerse

Maç eksiğine rağmen bu iki takımı altına alacak..

Beşiktaş ve Trabzonspor'a önümüzdeki maçlarında başarılar diliyorum...

(Tansu Sarı)