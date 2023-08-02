Ahmet Nur Çebi yıldız oyuncu için İngiltere'ye gitti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 29 yaşındaki İngiliz yıldız Alex-Oxlade Chamberlain için İngiltere'ye gitti. Çebi, Chamberlain ile görüşme gerçekleştirdi.

Ahmet Nur Çebi yıldız oyuncu için İngiltere'ye gitti

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Liverpool'la sözleşmesi biten İngiliz yıldız Alex-Oxlade Chamberlain'i gündemine aldı.

Sky Sports'ta geçen habere göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Alex-Oxlade Chamberlain ile görüşmek üzere özel uçakla İngiltere'ye gitti.

Çebi, İngiliz yıldız ile Londra'da buluşarak bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberin devamında ise Suudi Arabistan ve Amerika MLS takımlarından teklif aldığını söyleyen oyuncunun ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Geleceği ile ilgili konuşan Chamberlain, "Hala başarı istiyorum. Burada başarının tadına vardım. En iyi yıllarımı geçirdim.Yani eğer şansım olursa, ısırıp koparırım. Sanırım gidip mümkün olduğunca istikrarlı bir şekilde oynamam gerekiyor. İnsanın 29 yaşında zirveye ulaştığını söylerler, bu yüzden gidip kendimi test etmek, bir yerlerde istikrarlı bir şekilde oynamak istiyorum." şeklinde konuştu.

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