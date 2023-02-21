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Çebi'den depremzede aileye anlamlı destek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den anlamlı bir destek geldi. Çebi, Denizli Beşiktaşlılar Derneği üyelerinin ziyaret ettiği depremzede aileyi telefonla arayarak maça çağırdı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 10:47
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Ahmet Nur Çebi'den depremzedeye özel davet

Çebi'den depremzede aileye anlamlı destek
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Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever ve yönetim kurulu üyeleri Ozan Orpak, Yavuz Cinkaya ve Samet Baştürkmen, deprem nedeniyle Hatay'da evleri yıkılan ve Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna yerleştirilen Turunç ailesini ziyaret etti.

Ziyarette ailenin Beşiktaş taraftarı gençleri 16 yaşındaki Barancan Turunç ile 24 yaşındaki ablası Selen Turunç'a cep telefonu ve forma hediye eden Sever, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'yi de telefonla görüntülü arayarak gençleri görüştürdü.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Çebi, aileyi Vodafone Park'ta bir maçı izlemeye davet etti.

Siyah-beyazlı ekibin eski kalecisi Tolga Zengin de Turunç ailesiyle görüntülü konuşup, depremzede aileye moral verdi.

ENKAZDAN ÇIKTILAR

Baba Adnan Turunç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hatay'daki 4 katlı apartmanın oturdukları birinci katının çöktüğünü, eşi ve iki çocuğuyla enkaz altında kaldıklarını anlatan Turunç, şunları söyledi:

"Deprem sırasında çocuklarım salondaydı, biz yatak odasındaydık. Ev sallanmaya başladı. Korkudan yanımıza geldiler. O anda birbirimize sarılarak depremin geçmesini bekledik. O anda da ev yıkıldı. Enkaz altında ne yapacağımızı bilemedik. Telefonun ışığıyla sağa sola bakarken, bitişiğimizdeki apartman yıkılmış oradan deliği gördük. Biz sürüne sürüne, önümüzdeki molozları temizleyerek deliğe kadar ulaştık. Delik küçüktü, kırdık büyüttük. Çukuru kırıp teker teker oradan çıktık."

Kendilerini Denizli'ye getirerek yurda yerleştiren AFAD yetkililerine de teşekkür eden Turunç, iyi bir fırın ustası olduğunu, sağlık sorunları geçtikten sonra kentte iş arayacağını sözlerine ekledi.

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