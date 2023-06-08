Ahmet Nur Çebi'den Dursun Özbek'e gönderme: Şampiyonumsu olursunuz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezonun tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ve TFF başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında sert ifadeler kullandı.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

-Çok iyi bir takım yaptık. Sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Konyaspor maçında olduğu gibi! Dört tane oyuncumuz sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Rachid Ghezzal'ı sakatlıktan kullanamadık. Mert Günok sezon başında sakatlığı nedeniyle geç geldi. Josef de Souza sakatlandı. Değerli oyuncularımızın beklenmedik sakatlıkları, bizi beklentilerimizin dışına taşıdı. Sakatlıklara karşı tedbir alındı ama bazıları doğal oluşmuş sakatlıklar. Beşiktaş camiasına bu sıkıntılarımızı söylemek istedim. Seneye inşallah bunlar olmayacak. Gereken kadroyu kurup, şampiyon olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ve birlik ve beraberlik olmasını istiyorum. Seçim varmış gibi kapı kapı dolaşmak, Beşiktaş için doğru değil.



-Dursun Özbek'in "6 puan olsa da ne fark eder. Ofsaytımsı maç olsa da ne fark eder?" gibi bir söylemi var. 6 puanı silip, Sivasspor maçını eklerseniz, 9 puan eder! Çok şey fark eder! Arkanıza aldığınız rüzgar, rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavır, deprem nedeniyle 3 puan yazılması... Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz! Başkanlar, taraftar tavrıyla konuşmamalı. Zafer sarhoşluğudur, anlıyorum. Ama çıkıp özür dilemeli.



-Galatasaray ve Fenerbahçe, biz konuşurken ağzını bile açmadı! Şimdi lig bitince çıkıp 'Ne fark eder?' diyorsunuz! Bu ifadeler hoş değil, spor camiası hoşlanmaz.



-Erden Timur'un konuşmasını bekliyoruz. Elindekileri çok süratli şekilde açıklamasını bekliyoruz. 'Ligi bitirtmem' diyordunuz ama lig bitti! İşinize geldiği gibi konuşuyorsunuz. Kavga etmekten korkup, kaçıyorsunuz. Ama abiniz gelince, çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz! 8 puan fark açılınca konuşuyorsunuz, demek durum bu! 5 puan fark olsa, Dursun Özbek nasıl açıklama yapacaktı? 8 puan farka çirkin açıklamayı yapıyorsanız, 5 puan farkta nasıl konuşacaktınız? Bu ifadeleri kullanacaksanız, neden beklediniz? Zamanında neden konuşamadınız?



-TFF Başkanı da bu düşüncelere katıldı, bu da düşündürücü! Fark 5 olsaydı, TFF Başkanı olarak bu açıklamalarınızı nasıl değiştirirdiniz? Ne diyecektiniz? Cevabını önemle rica ediyorum.



-Kasıtlı algı yapıldı! Biz puan istemedik, adalet istedik! Depremden üç gün sonra 'İki yol var, birini tercih edeceğiz' diyorsunuz. Demek mantıklı bir yol daha var! Bizim önerdiğimiz yol mantıksızsa, o gün neden 'İki yol var' dediniz? TFF Başkanı taraf olduğunu hissettiriyor, Beşiktaş camiası rahatsız! Bunu bir şekilde istemeyerek, anlamayarak söylediğini düşünmek istiyorum. Beşiktaş camiasından özür borcunuz var! Bunu yapmanızı talep ediyorum! TFF Başkanı olacaksanız, tüm takımlara eşit mesafede olmanızı hissettirmelisiniz.



-TFF Başkanı olmak kolay iş değil! Herkese eşit olacaksınız! Beşiktaş çok büyük camiadır, kelimelerinizi seçerken hassas olmalısınız!



Beşiktaş'ın ödenmemiş 1 kuruş borcu yok! Bunu buraya kadar getirmek çok önemliydi. Takdir edilmeyi beklemiyoruz ama başarıları, pandemi döneminde alınmış 4 kupayı spor camiasının unutmamasını diliyorum.



-TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi başarılı bulmuyorum. Bunu söylemek hakkım. Sürekli ceza almaktan herkes yoruldu. Beşiktaş Başkanı'nı bir haftada 3 kez ceza kuruluna göndermek neyi ifade ediyor? Oradaki kurullar adaletliyse, Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş ile ilgili rencide edici sözleri nedeniyle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Beşiktaş çok büyük bir camiadır, onu rencide edici kelimeler kullanamazsınız! Kullanıyorsanız, siz de o kurullarda gerekli savunmayı yapın! Bu saygısızlık değil, bu söylemlere Beşiktaş Başkanı olarak yasal bir cevap. Bize ceza verenler, bunları da mantıklı şekilde değerlendirsin.



-TFF Başkanlığı'na bir aday çıkarma gibi görevim yok. Mehmet Büyükekşi'nin karşısına aday çıkarsa ve mantıklı bulursam, destek veririm.



-Nathan Redmond ile görüşmelerde sona yaklaştık. Henüz imza yok, karşılıklı görüşmeler sürüyor. Kendisi de kalmaya istekli ve arzulu.



-Stat sponsorluğu, ekonomik bir konu. Pazarlıklarımıza devam ediyoruz, olabildiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu, bir süreç alabilir. Daha sezon başlamadı. Camiaya olumlu bir haber vermeyi Allah inşallah nasip eder.

-Süper Lig için UEFA'ya başvurduk. Sorumuzu anlamamışlar. Gelen cevap anlaşılabilir değil. Bizim sorduğumuz sorunun anlaşılmış olduğunu düşünmüyoruz. Biz onlardan görüş istedik. Bir kez daha başvuracağız. Eksik bir cevap geldi, yeni gelen cevabı sizlerle paylaşacağız.

-Yabancı kuralı ile ilgili fikirler soruluyor. Daha önce alınmış kararlar uygulanıyor! Yeterli mi cevap? Sürekli gündemde 8+3 var. Türk çocuklarının rekabeti öğrenmesi için yabancılarla rekabet etmeli. Çocuklarımızı eğitim için yurt dışına gönderiyoruz, futbolda da gönderebiliriz. Demokrasi önemli, çoğunluğun dediği olmalı. TFF Başkanı son değerlendirmeyi yapacaktır. Fikir almakta fayda var.