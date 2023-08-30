Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a gönderme: Allah bana paralar nerede diye bağırılmasını nasip etmesin

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah Beyazlılar'ın bir önceki başkanı olan Fikret Orman için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi "Allah bana paralar nerede diye bağırılmasını nasip etmesin" dedi.

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a gönderme: Allah bana paralar nerede diye bağırılmasını nasip etmesin

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir önceki başkan Fikret Orman için gönderme yapan Çebi, şu cümleleri kullandı;

-Beşiktaş'ın plazasını satarak transfer yapmayacağım. Ben yarın bir gün Genel Kurul Üyesi olduğum müddetçe de burada yani statta maç seyredeceğim. Bana herkes transfer nerede diye bağırabilir, Allah paralar nerede diye bağırmaktan korusun arkadaşlar. Eski yönetim kurulu da dahil yenisi de dahil her birinin namusuna kefilim. Hiçbirinin bir kuruşluk Beşiktaş'a karşı tavır ve davranışlarıyla kulübe zarar vermeyeceklerine kefilim.

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