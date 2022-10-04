Ismael'le tamam mı, devam mı? Flaş açıklama

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael'e ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çebi, Beşiktaş Dergisi'nde yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Valerien Ismael’e güvenimiz tamdır. Güvenimiz sebepsiz değildir. Teknik direktörümüzün çalışkanlığı, liderlik ruhu ve futbolcularımızla kurduğu iletişim, kendisine güvenmemizin başlıca sebepleridir. Sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı ile birlikte teknik direktörümüzün oluşturduğu kadromuzla sezon sonunda şampiyonluğu tüm camia kutlayacağız.

Büyük emek vererek özenle oluşturduğumuz Futbol A Takımı’mızın bu sezon şampiyon olacağına yürekten inanıyoruz. Camiamız bilmelidir ki Beşiktaş’ın çok iyi bir kadrosu ve bu kadronun başarılı olması için de çok iyi bir organizasyonu vardır.”