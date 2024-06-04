Ahmet Nur Çebi'nin baba acısı. Yaşar Kaptan vefat etti

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Ahmet Nur Çebi'nin baba acısı. Yaşar Kaptan vefat etti

Beşiktaş eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi hayatını kaybetti.

2019-2023 yılları arasında Beşiktaş'ta başkanlık görevini yürüten Ahmet Nur Çebi, baba acısıyla sarsıldı.

Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi 88 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşar Kaptan Çebi’nin bu sabah hastaneye kaldırıldığı akşam saatlerinde ise vefat ettiği kaydedildi.

Çebi'nin cenazesi yarın İstanbul Altunizadeki Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazına müteakip, kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek.

YAŞAR ÇEBİ KİMDİR?
1936'da Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdu.
Türkiye'nin ilk 50 firması içerisinde yer alan Çebi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.
Yaşar Kaptan Çebi aynı zamanda Kardemir Karabükspor'da 11. dönem başkanlığını yürüttü.

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