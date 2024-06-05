Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin babası iş insanı Çebi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kaptan Çebi dün akşam hayatını kaybetmişti.

88 yaşında vefat eden Yaşar Çebi namazı Üsküdar’da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami’nde kılındı.

Cenazeye spor ve siyaset dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Yeniçağ Yayıncılık Dijital Medya Grup Başkanı Orhan Can da cenaze töreninde yer alıp Ahmet Nur Çebi'ye başsağlığı diledi.

Cenazeye katılanlar arasında İçişleri eski bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF eski başkanlarından Haluk Ulusoy, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş de vardı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın cenazeye katılmaması dikkat çekti.

Yaşar Kaptan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığında toprağa verildi.