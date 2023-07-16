Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısı. Ateşi Hasan Arat yaktı

Transfer döneminde Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic'e imza attıramayan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetime tepkiler büyüyor.

Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısı. Ateşi Hasan Arat yaktı

Editör: Fatma Demirkaya

Beşiktaş'ın transferde Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından Siyah -Beyazlı camiada hedefte Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi var.

Daha önce Beşiktaş'ta başkanlığa aday olacağını açıklayan siyah-beyazlı camianın önde gelen isimlerinden Hasan Arat, başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifa ve seçim kararı alma çağrısı yaptı.

whatsapp-image-2023-07-16-at-12-36-16.jpegSosyal medya hesabından açıklama yapan Hasan Arat, "Beşiktaşımızı daha fazla üzmeyin. Gereğini yapın" paylaşımında bulundu.

TARAFTAR DA İSYANDA
Beşiktaşlı taraftarların bir bölümü, sosyal medyada başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet etti.
Siyah-beyazlı camiada istifa seslerinin yükselmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu tepkilere vereceği cevap merakla beklenmeye başlandı.

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