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Ahmet Özal adaylığını açıkladı. Başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı köşkünde Türkiye'nin problemlerini tecrübe edindim

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal 10 sene civarında başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı köşkünde Türkiye’nin ekonomik iç ve dış problemlerini de yaşamış ve tecrübe edinmiş birisiyim" dedi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 09:29
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Ahmet Özal adaylığını açıkladı

Ahmet Özal adaylığını açıkladı. Başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı köşkünde Türkiye'nin problemlerini tecrübe edindim
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Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK) Genel Başkanı Ahmet Özal, IMF'de bankacılık yaptığını belirterek, "10 sene civarında başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı köşkünde Türkiye’nin ekonomik iç ve dış problemlerini de yaşamış ve tecrübe edinmiş birisiyim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, tv100 ekranlarında icraatlarını açıkladı. Adaylık için gereken 100 bin imzanın toplanacağı konusunda şüphesi olmadığını kaydeden Özal, "Şu anda ekonomi büyük sorundur. Çözülmesi için radikal kararlar alınması lazım. Radikal kararlar maalesef daha alınamadı Türkiye’de. İkinci en büyük sorun dış siyasette, Türkiye’nin mutlaka batı dünyasıyla doğu dünyasıyla olduğu kadar ilişkilerini düzeltmesi lazım. Türkiye dünyanın merkezinde bir ülkedir. Her zaman bizi rahatsız etmek isteyenler olacak yumuşak karınlarımızdan vururlar bizi. Onları bizim yok etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"ORTAK DİREK KAVRAMINI YENİDEN GETİRECEĞİZ"

Kararsız oyların yüzde 25 ila 40 arasında olduğunu savunan Ahmet Özal, "Bizim oylarımız, bu kararsız oyların dışında hem merkez sağdan hem merkez soldan bize gelecek oylar var. İlk icraat Türkiye’de orta direk kavramını yeniden getirmek ve satın alma gücünü artırmaktır.

İkinci olarak yurt dışı ilişkilerini geliştirmek ve Türkiye’de mutlaka adalet, güveni sağlamak. Türkiye’den para kaçmasını engellemek ama en önemlisi Türkiye’ye yatırım girişini sağlamak için güveni sağlamamız lazım. Üçüncüsü gençlere yatırım yapmamız lazım. Gençlerin ihtiyacı olan bursları karşılıksız vermek ve yurt meselelerini çözmektir" diye konuştu.

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