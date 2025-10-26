Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal siyasi mizahi karikatürleri de mottoları da çok severdi.

Gır Gır dergisinin efsane sanatçıları; merhum Oğuz ve Tekin Aral kardeşler Özal’la ilgili ağır eleştiri sayılabilecek karikatürler çizerlerdi.

Özal da beni arar bu karikatürlerin orijinallerini ister, gelenleri de başbakanlık konutunun koridorlarına ve merdiven duvarlarına astırırdı.

Siyasi mizahi mottolarla keyifli bir pazar günü diliyorum.

İşte yeni nesil Ahmet Özal mottoları:

Faiz sebep, enflasyon sonuç ideolojisini İmamoğlu yarattı.

Kur korumalı mevduatı maliye bakanı Nebati’ye İmamoğlu önerdi.

Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını İmamoğlu hortumladı.

Ankara’da parsel, parsel satılan arsaları İmamoğlu aldı.

Kanal İstanbul’un rant arsaları da İmamoğlu’nundur.

Rus savaş uçağını İmamoğlu düşürttü.

Kozmik Oda’yı İmamoğlu açtırdı.

17-25 Aralık kumpasını İmamoğlu kurguladı.

YSK’nın mühürsüz oy kararını İmamoğlu dikte ettirdi.

Yargıtay–AYM krizini İmamoğlu’nun yapay zekâ ekibi yönetmiş.

Karadeniz’de doğalgaz keşfeden Trabzonlu İmamoğlu’dur.

31 Mart 2019’da 14 bin oyu az bularak YSK’ya seçimi İmamoğlu iptal ettirdi.

İLK SAHİBİNDEN YENİ NESİL İKİ PAZAR FIKRASI:

Melih Gökçek kızgınlıkla savcıya X hesabından hitap etmiş;

Sayın başsavcım, evimizde sular akmıyor, oğlumun inşaatı susuz yapılmıyor ilaveten tüm Ankaralılar perişan oldu vallahi şikayetçiyim.

“Ben lojmanda oturuyorum depomuz var” diyen başsavcı sormuş:

Kuraklık var ama siz Ankara’yı parsel, parsel bilen eski belediye başkanı olarak su kesintilerinin sorumlusu olarak kimi görüyorsunuz ki hakkında soruşturma açayım?

Gökçek cevap vermiş:

Ekrem İmamoğlu sayın başsavcım…

Başsavcı şaşırıp sormuş:

Siz Ankara’da yaşıyorsunuz neden İmamoğlu?

Gökçek demiş ki:

İmamoğlu o kadar güçlü ki her taşın altından o çıkıyor. Ankara’yı da etkiliyor!

***

Teb’a Kadı Efendi Hazretlerine sormuş:

Efendim, bu buhûran-ı iktisadî ile bu narh artışlarının mes’ulü kimdir?

Kadı Efendi Hazretleri demiş ki:

Evladım, yağmur Hakk’ın hikmetidir, elbet bedavadır.

Amma su, Saray-ı Hümayun’un hizmetidir, tabidir ki narhı artar.

Karşılıksız vermek Allah-u Teâlâ’ya mahsustur.

Teb‘a sormuş:

Narhlar uçmuş, ulûfeler yerinde çakılmış kadı efendimiz. Ulûfe niçin artmaz?

Kadı Efendi Hazretleri demiş ki:

Saray itibarlı ama kasası delik deşik altın tutmuyor. Bu yüzden senin de cep delik, cepken delik.

Teb‘a şaşkın sormuş:

E peki bu işin Mes’uli kim? Saray’daki efendimiz hazretimiz mi?

Kadı Efendi Hazretleri tokmağını kürsüye hışımla vurup hükmünü nizamı-ı alem eylemiş:

Haşa, tövbe haşa! Sâhibü’s-seyf ve’l-kalem hazretleri olan Padişah-ı Âlem-penâh hazretlerimize lisân uzatan teb‘a, derhâl zindân-ı hümâyûna atıla.

Eğer mevkûtât ve risâle-i matbûası var ise, devlet nâmına el konula, nâşiri üzerine kayyım ta‘yîn oluna!

Mes’uliyeti, İhtisap Ağası Ekrem İmamoğlu’ndadır.

Yasakçıbaşı! Saray düzenini bozan İmamoğlu yakalanıp derhal huzura getirile!

Yasakçıbaşı demiş ki;

Kadı Efendi Hazretleri Ekrem İmamoğlu halen zindanda ya…

Kadı Efendi Hazretleri demiş ki:

Behey gafil bilmem mi sanırsın. Padişahımız efendimizin sarayından gelen şifahi fermanıyla, bağımsız Kadı olarak elbette ben tevkif edip attım zindana, tez zamanda huzura getirile…

***

Etkin pişmanlık yasasından istifadeyle ve 704’ten 0’a içtihat mucibince TCK’daki hakkımı kullanarak itiraf ediyorum:

Bana bu mottoları ve fıkraları yazdıran, Ahmet Özal’dır.

Vekîl-i davâm Ömer Faruk Eminoğlu tarafından yürütüle…