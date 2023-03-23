Oyum yüzde 25 demişti. Ahmet Özal'a ilk gün 237 imza topladı

Milli Gazete'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenler tarafından gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. YSK tarafından başvurusu kabul edilen 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor.
YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, imza toplama sürecinin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi.
AHMET ÖZAL ŞOK YAŞADI
Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal, geçtiğimiz günlerde "Oyumuz yüzde 25 civarında" dedi.
Ancak Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal şuana kadar 237 imza sayısına ulaşabildi. 100 bin imzaya ulaşması gereken Özal'ın Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 99 bin 763 kişinin daha imzasına ihtiyacı var.
Diğer adayların topladığı imza sayıları ise şöyle:
Muharrem İnce: 28235
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910
Sinan Oğan: 15573
Doğu Perinçek: 6679
Yakup Türkal: 993
Erkan Trükten: 397
Tevfik Ahmet Özal: 237
İrfan Uzun: 176
Halil Murat Ünver: 119
Hilmi Özden: 60
Davut Turan: 34