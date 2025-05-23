Ahmet Özer davasında ara karar!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yaklaşık 7 ay sonra Silivri'de ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Özer'in duruşması saat 10.30 sıralarında başladı.

Jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirilen Özer, alkışlarla karşılandı. Duruşmayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve birçok vatandaş takip etti.

Özer savunmasında "Ben bir bilim insanıyım, böyle bir insan terör örgütüne iradesini teslim eder mi?" ifadelerini kullandı.

TUTUKLUĞUNA DEVAM KARARI

Savunmasının ardından savcılık mütalaasında Özer'in tutukluluk halinin devam edilmesini talep etti.

Mahkeme Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 14 Temmuz'a ertelendi.