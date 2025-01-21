Ahmet Özer ikinci kez tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ahmet Özer ikinci kez tutuklandı

Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan da tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ahmet Özer’in tutukluluk halinin devamına karar verildiAhmet Özer’in tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ifadesi alındı. Daha önce "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özer, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan da tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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