Cezaevinden dün tahliye edilen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Özer, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'a teşekkür etti.

'ÇIKARKEN TESADÜFEN EKREM BAŞKAN İLE KARŞILAŞTIM'

Tahliye edilirken İmamoğlu ile karşılaştığını anlatan Özer, şunları söyledi:

"Çıkarken tesadüfen Ekrem Başkanla karşılaştık. Çok mutlu ve sevinçli olduğunu söyledi. Ben de ben o kadar mutlu ve sevinçli değilim başkanım dedim. Buradan çıkıyorum ama kalbimin yarısını burada bırakıyorum dedim. ‘Olsun senin çıkman son derece önemli çünkü sen önce girmiştin senin çıkışın bize çok büyük bir moral oldu. Bütün arkadaşlara, dostlara selam söyle’ dedi."

NE OLMUŞTU?

30 Ekim 2024'te 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan ve ardından 21 Ocak 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütü soruşturması kapsamında hakkında ikinci kez tutuklama kararı verilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dün tahliye edildi.

Özer'in yanı sıra Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşart Özkan hakkında da tahliye kararı verildi.