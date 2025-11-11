30 Ekim 2024'te terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklanan ve ardından 21 Ocak 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütü soruşturması kapsamında hakkında ikinci kez tutuklama kararı verilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tahliye edildi.

Özer'in yanı sıra Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşart Özkan hakkında da tahliye kararı verildi.

Avukat Hüseyin Ersöz, 'Mahkeme tahliye gerekçesinde tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimalleirnin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olamyacağı, hususlarını dikkate alan mahkeme başka suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse serbest bırakılmalarına karar verdi' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Özer, daha önce "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024'te tutuklanmış, ardından Temmuz 2024'te görülen duruşmada bu dosyadan tahliye edilmişti. Ancak Özer, bu kez 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.

'AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ’ SORUŞTURMASINDA DURUŞMA TARİHİ NETLEŞTİ

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu. Sanıklar ilk kez 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

BAHÇELİ, AHMET ÖZER HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 'Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse tahliye edilmesi gerekiyor' ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, Özer hakkında yaptığı açıklamanın tamamında şunları söylemişti, 'Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasadışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur.

Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer’in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız.'

AHMET ÖZER KİMDİR?​

Prof. Dr. Ahmet Özer, 1960'ta Van'da doğdu.

İlk, orta öğrenimini Van'da, lise eğitimini Diyarbakır'da bitirdi. 1986'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde sosyoloji alanında, ODTÜ'de ise "Bilim ve Siyaset Felsefesi" alanında olmak üzere 2 master yaptı. 1999'da doçent oldu, bu yıl ise profesör. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi. Kan davası, Güneydoğu'nun sosyo ekonomik yapısı, İsrail'deki Kibutz ve Moşhavlar ile GAP Bölgesi'nin karşılaştırılması, bölgenin geleneksel yapısı ve kalkınma süreci, bölgedeki yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yaptı.