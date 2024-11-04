Ahmet Özer ve İmralı Notları

Esenyurt Belediye Başkanlığı’ndan, uyurken gözaltına alınıp tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer’in en ağır suçu İmralı canisi Abdullah Öcalan’ın “İmralı Notları” adlı kitabında adının geçmesiymiş.

Önce bu kitaptaki dikkat çeken Fethullah Gülen bölümünü özetleyeyim:

Öcalan: “Bütün çabalarıma rağmen Sayın Tayyip'i cemaatten uzaklaştıramadık.

Darbe dinamiği var. Önlemini al. Burada büyük bir oyun var dedim.

Tarih beni doğruladı. Başbakanı tümüyle kendilerine bağladılar.

Bunlar en son MİT Müsteşarlığını ve Kürdistan bürolarını istiyorlardı.

Devleti tamamen ele geçirmek istiyorlardı. Yargıyı, polisi, spor kulüplerini ele geçirmişlerdi. Peki, neden böyle oldu?

Çünkü MİT, 5 yıldır bizimle süreci götüren ekipti.

Bunlar amacına ulaşsaydı, Hoca da Humeyni gibi Ankara'ya inseydi, İran'daki gibi bütün muhalefeti bitiren koyu bir faşizm gelecekti.

Bu darbe dinamiklerinin arkasında kimler var? Onları açacağım.

O dönemde Zaman, STV gibi kurumları açıyorlar, Şia'ya alternatif bir şey hazırlıyor, Fethullah ile ilişkiyi geliştiriyorlar.

Biz burada devlet üzerinden bir çalışma yapıyoruz.

(Yetkiliye bakarak) Tabii çok açmayacağım. Belli bir süre devlet üzerinden gidecek bu ilişki. Çok esaslı ve tayin edici bir çalışma olacak.”

Değerli okurlarım,

Devlet yetkilisinin de bulunduğu İmralı’da AKP iktidarı ile yapılan pazarlıkları tüm çıplaklığı ile ortaya konuyor İmralı Notları kitabı.

FETÖ’nün hedefini Öcalan bile ortaya koyarak dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı uyarmış.

Sonuç ise bile bile, göz göre göre yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu.

15 Temmuz’a neden olanların yaşattıkları suç değil mi?

Şimdi gelelim Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına ve görevden alınmasına neden olan İmralı notlarındaki bölüme.

Öcalan: “Bir sonraki görüşmede 25 kadar isim getirirsiniz. Böyle akil insan demeyelim de toplumun her kesiminden, sivil toplumu kapsayacak, kalburüstü insanlardan oluşacak bir liste.”

Selahattin Demirtaş: “Hasan Cemal, Cengiz Çandar gibi bu meseleyle ilgilenen insanlar mı?”

Öcalan: “Hayır, tam öyle de değil. Biraz derinlikli tartışma, fikir jimnastiği yapabileceğimiz kişiler olmalı. Farklı kesimlerden insanlar olabilir. Ermeniler, Aleviler, gayrimüslimler, anayasacılar vb.”

Pervin Buldan: “Mithat Sancar gibi.”

Öcalan: “Ahmet Özer, Mesut Yeğen, Büşra Hoca da olabilir.”

Hani beni eleştiriyorlar ya, Müslüman Türklerle anlaştı, bizi unuttu diyenlerin eleştirilerini boşa çıkaracak bir çalışma olacak.

Devlet aklıyla sivil aklı buluşturmayı başarabilecek isimler olmalı. Şarlatanlık yapıp sabote edenlere cevap olacak.”

Yetkili: “Tabii bu tekâmül etmesi (kararlaştırılması) gereken bir çalışma.”

Demirtaş: “Yani henüz netleştirmedik mi diyorsunuz?”

Yetkili: “Evet, henüz tekâmül etmemiş.”

Demirtaş: “Ama kapalı değilsiniz herhalde.”

Yetkili: “Yeni gündeme geldi, tartışacağız daha.”

Öcalan: “Bu çalışma, bütün bu çalışmalarımı bütünleyecek bir çalışmadır. Ben öneri sundum, umarım olur. Olmazsa başka türlü çalışamam.

Devletle elliden fazla toplantı yaptım. Artık karar aşamalarına geçmemiz gerekiyor. Siz listeyi hazırlarsınız.”

İdris Baluken: “Ahmet Özer’in “Kürtler cumhuriyete neden isyan etti” kitabını idareye teslim ettik.”

Öcalan: “Ahmet Özer yeni mi yazdı bu kitabı? İlk kitabını okumuştum. Bunu da okuyacağım.”

Öcalan: “Baskın Oran, Ahmet Özer ve Mesut Yeğen, üçünün tarih uzmanlığından faydalanmak istiyorum.

Şimdi sizden önce devlet heyeti ile bir görüşme yaptım. Bazı sonuçlara vardım.”

Değerli okurlarım,

Elbette hedef göstermiyorum ama İmralı notları kitabında adı geçen; Mithat Sancar, Mesut Yeğen, Büşra Hoca, Hasan Cemal ve DEM Milletvekili Cengiz Çandar hiçbir şekilde suçlanmıyor ama Ahmet Özer görevden alınıp tutuklanıyor.