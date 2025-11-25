Geçen sene 30 Ekim tarihinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanan ve 1 yıl 10 gün sonra tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halk TV'de katıldığı yayında CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara değinen Özer, tutuklanmasının ardından verdiği ilk röportajda, soruşturmanın kendisiyle sınırlı kalmayacağından bahsettiğini anımsattı.

Yeni "çözüm süreci"yle birlikte kayyumlarında rafa kalkması gerektiğini ifade eden Özer, Esenyurt kayyumunun kalkması için Anayasa'ya başvurduklarını da söyledi.

'BUNUN PARTİSİ OLMAZ'

Özer, CHP'nin "İmralı Adası'na gitmemesi"ne yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Özer, "Bu işi germenin gereği yok, CHP mutlaka bu işin içinde olmalı; İmralı'ya gitmemek sürece destek vermemek anlamına gelmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Ben Kent Uzlaşısı davasından yargılanıyorum, biz bu işlerin dışında değiliz. 40-50 yıllık sorunun çözülmesi için herkesin elini taşını atması gerekiyor" diyen Özer, şunları söyledi:

"Bu siyaset üstü, bütün ülkeyi ilgilendiren, toplumun geleceğini ilgilendiren bir meseledir. Bunun şu partilisi, bu partilisi olmaz.

Bu sadece Kürtlerin de meselesi değil, Türkiye'de yaşayan 86 milyonun meselesidir ve zaten Kürtlerle Türkler arasında da bir sorun yoktur.

Biz 1071 yılında Malazgirt'te birlikte savaşmışız Bizans'a karşı. 1514 yılında Çaldıran'da birlikte mücadele etmişiz. 1891'de Erzincan'da birlikte olmuşuz."