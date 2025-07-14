Ahmet Özer’den MHP’li Yıldız’a yanıt! "Şimdi tam zamanı..."

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tutuklu CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in Meclis’te bir komisyon toplantısında yürüttüğü çalışmaya vurgu yaptı.

Yıldız, Özer’in “Türklerle Kürtlerin 1000 yıllık beraberliğinin 900 yılı Osmanlı Türk Devleti dönemine aittir” sözlerini hatırlatarak, “Doğru söylemiş” ifadelerini kullandı.

“TARİHİ KARDEŞLİK ŞİMDİ DEĞERLİ”

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden açıklama yapan Ahmet Özer, Feti Yıldız’ın sözlerine karşılık olarak şu ifadeleri kullandı:

“Feti Yıldız’ın çalışmalarıma atıfla yaptığı Türklerle Kürtlerin tarihsel beraberliği ve kardeşlik vurgusu, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte son derece kıymetlidir. Bin yıllık ortak yaşanmışlık, ortak acılar ve sevinçler bugün birliğimizi yeniden hatırlatmalı. Bu vurgular ayrışmanın değil, barışın ve kucaklaşmanın önünü açmalıdır.”

“ŞİMDİ KUCAKLAŞMA ZAMANI” MESAJI

Ahmet Özer, açıklamasının devamında Türkiye’nin birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğine işaret ederek şu çağrıyı yaptı:

“Siyasi farklılıklarımız olabilir, ama bu topraklarda birlikte yaşamanın kültürünü hepimiz biliyoruz. Şimdi geçmişteki beraberliği hatırlamak, kucaklaşmak ve geleceği birlikte inşa etmek zorundayız. Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkes’iyle bu ülke hepimizin.”