





Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 30 Ekim 2024 yılında başlayan tutukluluk sürecinin ardından 14 Temmuz 2025 tarihinde adli kontrolle tahliye edildiğini hatırlatmasını yaparak, 3 Kasım 2025 tarihindeki duruşmada “İstanbul dışına çıkmama” tedbirinin kaldırıldığını belirtti.

Özer, savcının esas hakkındaki mütalaasını sunduğunu, bir sonraki duruşmanın ise 23 Ocak 2026 tarihinde görüleceğini ifade etti.

“Kimse umutsuzluğa kapılmasın” diyen Özer, “İddia makamının mütalaası sürecin ruhuna aykırı olsa da mahkemenin vereceği karar önemlidir. Ben barış süreci olduğu için değil, suçsuz olduğum ve bir örgüt üyesi olmadığım için bu dosyadan beraat alacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklmasında; Hukuka uygun bir kararın yalnızca kendisi için değil, toplumun hukuka güveni açısından da önemli olduğunun altını çizen Özer, açıklamasının devamındaşu ifadelere yer verdi:

‘’BARIŞA KAVUŞMA ARZUMUZ DEMİR PARMAKLIKLARI AŞAN BİR GÜÇTÜR.’’

“Barış en önemli gündemimdir. 12 metrekarelik bir hücrede olduğumdan, savunmalarımı barış diliyle yapmaya devam edeceğim. Barışa kavuşma arzumuz demir parmaklıkları aşan bir güçtür. Bunun için toplumun beklentisi karşılanarak bir an önce siyasi operasyonlardan vazgeçip hukuka dönülmeli ve demokrasi bütün kurum ve kurallarıyla ihya edilmelidir.”