Aziz İhsan Aktaş'ın Esenyurt Belediyesi'ne 2024 yılında rüşvet verdiği iddiaları için "yeterli delil bulunamaması" nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

AHMET ÖZER'E RÜŞVET İDDİALARI HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Takipsizlik kararının gerekçesi şu sözlerle açıklandı, “Şüpheli Aziz İhsan AKTAŞ' ın, kendisine ait Bilginay firmasının Esenyurt Belediyesi' nde 2024 yılında aldığı ihalede ihale sürecinde görevli memurlar , başkan ve başkan yardımcılarına rüşvet verdiği iddia edilmiştir. Şüpheliler alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini beyan etmiştir. Soruşturma kapsamında atılı suçu işlediklerine dair dava açmaya yeterli delil elde edilememiş, iddialar soyut nitelikte kalmıştır.”

Fakat Özer hakkında "rüşvet almak" suçundan takipsizlik kararı verilen Ahmet Özer tutuklu kalmaya devam edecek.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kapsamında, Özer hakkında “ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik” suçlamalarıyla üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024 tarihinde “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Temmuz 2024’te hâkim karşısına çıkan Özer, bu dosyadan tahliye edildi. Ancak bu kez de “ihaleye fesat karıştırma” iddiasından Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklu kaldı.

Bu kapsamda Özer hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından iddianame düzenlenmişti. Özer ile beraber 12 kişi hakkında ayrıca “rüşvet almak” iddiasıyla soruşturma yürütülüyordu. Savcılık, rüşvet suçlamasına dair yürütülen soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verdi.