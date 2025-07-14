Ahmet Özer hakkında tahliye kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Terör" soruşturması kapsamında 4 Kasım’da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında da yargılanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan açılan davada tahliye kararı verildi.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Özer'in terör soruşturması kapsamında yargılandığı davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklayan Mahkeme tahliye kararı verdi. Özer'e yurt dışı ve şehir dışı çıkış yasağı verildi.

Özer, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında ise hala tutuklu bulunuyor.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Özer, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu Özer de getirildi.

Duruşmayı, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu ile bazı partililer de izledi.

Tanık beyanlarının alınmasının ardından savcı, Özer'in tutukluluğunun devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme, Özer'in tahliyesine karar verdi.

"KAYYUM DERHAL ÇEKİLMELİ"

Tahliye kararı sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, "Esenyurt’a atanan kayyum derhal çekilmeli. Belediye Meclisi başkanvekili seçimini yapmalıdır" dedi.

Emir'in paylaşımı şöyle:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer kent uzlaşısı davasından tahliye edildi.

Ama aynı dosyada beraat kararı çıkmadığı için Esenyurt’a atanan kayyum hâlâ görevde!

Üstelik uydurma yolsuzluk soruşturmasıyla tutukluluğu sürdürülüyor!

Halkın oyuyla seçilen başkan içeride, Saray’ın atadığı kayyum belediyede!

Esenyurt Belediyesi meclisinde başkanvekili seçimi yaptırılmıyor.

Bu açıkça irade gaspıdır!

Erdoğan, “DEM’le beraber yürüyoruz” deyince sorun yok.

CHP’li başkan DEM’li meclis üyeleriyle çalışınca terör suçlaması!

Adalet değil, Sarayın düşman hukuku işliyor.

Buradan açık çağrımızdır;

- Esenyurt’a atanan kayyum derhal çekilmeli

- Belediye Meclisi başkanvekili seçimini yapmalıdır

- Ahmet Özer ve tüm başkanlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!

Bu kumpas düzenini de, Sarayın kayyum rejimini de tarihin çöplüğüne göndereceğiz!"

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