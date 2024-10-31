Ahmet Özer'in avukatından flaş açıklama! Özer'in örgütle nasıl ilişkilendirildiği belli oldu

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, hakkında "PKK/KCK terör örgütü üyeliği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gece yarısı tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Özer'in nasıl örgüt üyeliği ile ilişkilendirildiğini ise avukatı açıkladı.

Tutuklama kararı sonrası Ahmet Özer'in avukatı Halktv yayına katılarak flaş açıklamalarda bulundu.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer tutuklandı

Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan Şevket Tuci, "Bu ülke bugün bir hukuki garabet yaşadı. Hukuki bir skandalla karşı karşı kaldık. Hayatının 30 yılını kamuya ayırmış, bilgi üreten yazan tecrübesini 8 aydır aralıksız hiç dinlenmeden hizmet vermeye çalışan bir bilim insanımız belediye başkanımız Ahmet Özer maalesef tutuklandı. Biz bu senaryoya uzak değiliz, yabancı değiliz." dedi.

İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde: Hangi siyasi kumpası kurguladığınızı biliyoruz

"Belli ki bir siyasi mekanizma devreye girdi." diyen Tuci, Ahmet Özer'e yapılan suçlamalara ilişkin örnekler verdi.



"Örneğin bir hemşehrisini arıyor, bir taziye dileğinde bulunuyor. İşte bir hemşehrisinin bir yakını daha önce örgütten gözaltına alında diye onu örgütle ilişkilendiriliyorlar. Örneğin Mehmet diye biriyle görüşüyor. Mehmet'in kardeşi örgütle ilişkili ama Mehmet'in sicili temiz, bu görüşme nedeni ile suçlandı. Ya da şöyle anlatayım, Ahmet Özer evini kiraya veriyor. Kiralayanlar öğrenci, ev kirasını da öğrencilerden birinin amcası ya da babası. Kirayı ödeyen kişinin örgütten 'davası var' diye örgütten para almış gibi gösteriliyor" diye konuştu.