Ahmet Özer'in işe aldırdığı 7 akraba için karar verildi! Esenyurt Belediyesi'nde sular durulmuyor

Kaynak: AA
Ahmet Özer'in işe aldırdığı 7 akraba için karar verildi! Esenyurt Belediyesi'nde sular durulmuyor

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, akraba ilişkisi bulunan ve belediyede istihdam ettiği 7 kişinin iş akitleri sonlandırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında Özer tarafından işe alınan ve akrabalık bağı bulunan 7 kişinin, belediyede farklı görevlerde çalıştığı tespit edildi. Bu isimler arasında, 19 Nisan'da işe girip yakın koruma olarak göreve başlayan Özer’in kardeşi A.Ö, iş yeri ruhsatları danışmanı olan kuzeni M.M.Y, özel kalem personeli olarak çalışan yeğenleri M.S.Ö. ile M.E.K de yer alıyor.

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Özer’in 20 Nisan’da belediyeye aldığı kayınbiraderi M.G’nin imar, ruhsat işleri koordinatörü, kuzeni B.F.Y’nin özel kalem personeli ve yakını S.Ç'nin ise istisnai kadrodan memur olarak çalıştığı belirtildi. Belediyedeki bu 7 kişinin iş akitlerinin feshedilmesinin yalnızca akrabalık ilişkisi nedeniyle işe alınan kişilerle sınırlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

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