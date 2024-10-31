Ahmet Özer'in neden tutuklandığını Rasim Ozan Kütahyalı açıkladı 'DEM'e geçseydi tutuklanmazdı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin patisinin grup kürsüsünden PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrısı sonrası da yorumda bulunarak APO'nun Ankara'da ev hapsine çıkarılacağı yorumunda bulunmuştu.

Spor programları yorumculuğundan siyaset yorumculuğuna kayan Rasim Ozan Kütahyalı bu kez de Esenler Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını yorumladı.

Ahmet Özer'in avukatından flaş açıklama! Özer'in örgütle nasıl ilişkilendirildiği belli oldu

"TÜRKİYE'DE SİYASETİ BÖYLE OKUMAK LAZIM"

Rasim Ozan Kütahyalı "Ekrem İmamoğlu, yeni sürece destek vermediği için Ahmet Özer tutuklandı." dedi. Kütahyalı Esenler Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkıNda "DEM'e geçseydi tutuklanmazdı" yorumunda bulunan Kütahyalı "Diyarbakır'da kayyum var mı? Yok. Van'da kayyum var mı? Yok." diye konuştu.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer tutuklandı

Olayın Esenler Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'e gelmesinin nedeni hakkında konuşan Kütahyalı "Bu tamamen İmamoğlu'nun Devlet Bahçeli'nin projesine destek vermek yerine ki o yüzde 10'luk nüfus sayesinde buraya geldi, yani PKK, HDP tabanı, DEM tabanı diyelim... Şimdi sırf kendi siyasi menfaati uğruna böyle davranması nedeni ile Ahmet Özer tutuklandı. Türkiye'deki siyaseti artık böyle okumak gerekir." diye konuştu.

"AHMET ÖZER'İN İKİ SEÇENEĞİ VARDI"

Ahmet Özer'in iki seçeneğinin bulunduğunu söyleyen Kütahyalı "Biri CHP'de kalmak, biri DEM'e gitmek. DEM'e gitmiş olsaydı tutuklanmazdı. Çünkü DEM ile olumlu bir süreç var şu an" dedi.

Kütahyalı bu açıklamasını Lider tv'de Rok ile Haber Yorum programında yaptı.