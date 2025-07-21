Ahmet Özer'in tahliyesi sonrası Resul Emrah Şahan'dan flaş başvuru!

İstanbul'da "PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tahliye edilmesinin ardından, "Kent Uzlaşısı"na ilişkin "terör" iddialı soruşturması kapsamında tutuklanan ve ardından İçişleri Bakanlığınca Şişli Belediye Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın avukatları müvekkilleri için tahliye talebinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınarak 23 Mart'ta tutuklanan ve yerine kayyım atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, tutukluluğuna itiraz etti.

Avukatları Şahan için, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeni bir tahliye başvurusu yaptı.18 Temmuz 2025 tarihli dilekçede, tutukluluğun süre açısından orantısız ve hukuki bakımdan dayanaksız olduğu vurgulanırken, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında verilen tahliye kararına da atıfta bulunuldu.