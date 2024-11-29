Ahmet Özer'in yardımcısı için yakalama kararı! Esenyurt kayyumu sonrasında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Osman Yalçın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettiği sırada bu kararın çıkması ise dikkat çekti.

Bilindiği üzere Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından belediyede pek çok başkan yardımcısı görevden alınmıştı.

Bugün ise Esenyurt Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirtildi. Yalçın'ın evine polis ekiplerince baskın yapıldı.Yapılan aramalarda şüphelinin evde olmadığı belirtilti.

Başsavcılık, açıklamasında "Şüpheli Osman Yalçın firari konumdadır" ifadelerine yer verdi.