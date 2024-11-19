Ahmet Özer’in Yardımcısı Orhan Ayyıldız Vanspor FK’ya Genel Sekreter oldu!

Düzenleme: Kaynak: Van Postası
Ahmet Özer’in Yardımcısı Orhan Ayyıldız Vanspor FK’ya Genel Sekreter oldu!

Tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yardımcısı Orhan Ayyıldız Vanspor FK’ya Genel Sekreter olarak atandı.

Vanspor FK'nın bugün yaptığı açıklama ile Orhan Ayyıldız'ın görevi ilan edildi.

ORHAN AYYILDIZ TUTUKLANAN AHMET ÖZER'İN YARDIMCISIYDI

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak iddiası ile tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, görevden uzaklaştırılmış ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştı.

Van Postası Gazetesi'ndeki Ziya Türk'ün haberine göre Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy göreve başladıktan sonra Ahmet Özer’in Başkan Yardımcıları Orhan Ayyıldız ve Halil Çalış'ın da görevlerine son vermişti.

whatsapp-gorsel-2024-11-19-saat-20-35-32-6070ccb3.jpg

Kayyum tarafından Başkan Yardımcılığı görevine son verilen Orhan Ayyıldız, bugün yapılan açıklama ile Vanspor FK Genel Sekreterlik görevine atandı.

vanspor.jpg

Son Haberler
Ahmet Özer’in Yardımcısı Orhan Ayyıldız Vanspor FK’ya Genel Sekreter oldu!
Ahmet Özer’in Yardımcısı Orhan Ayyıldız Vanspor FK’ya Genel Sekreter oldu!
Jake Paul bu kez sert kayaya çarptı. Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois meydan okudu
Jake Paul bu kez sert kayaya çarptı. Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois meydan okudu
Michele Kang’dan kadın futboluna rekor bağış
Michele Kang’dan kadın futboluna rekor bağış
Piyasalar Trump’ın planlarını sınırlayabilir mi?
Piyasalar Trump’ın planlarını sınırlayabilir mi?
Malatya'da deprem (19 Kasım 2024)
Malatya'da deprem (19 Kasım 2024)