Ahmet Özer’in Yardımcısı Orhan Ayyıldız Vanspor FK’ya Genel Sekreter oldu!

Vanspor FK'nın bugün yaptığı açıklama ile Orhan Ayyıldız'ın görevi ilan edildi.

ORHAN AYYILDIZ TUTUKLANAN AHMET ÖZER'İN YARDIMCISIYDI

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak iddiası ile tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, görevden uzaklaştırılmış ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştı.

Van Postası Gazetesi'ndeki Ziya Türk'ün haberine göre Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy göreve başladıktan sonra Ahmet Özer’in Başkan Yardımcıları Orhan Ayyıldız ve Halil Çalış'ın da görevlerine son vermişti.

Kayyum tarafından Başkan Yardımcılığı görevine son verilen Orhan Ayyıldız, bugün yapılan açıklama ile Vanspor FK Genel Sekreterlik görevine atandı.