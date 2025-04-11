Ahmet Şara Türkiye’de! Erdoğan ile bir araya geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Şara Türkiye’de! Erdoğan ile bir araya geldi

Suriye Geçici Hükumet Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Antalya'da gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu’na katıldı. Şara, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere diğer ülkelerden birçok siyasi ile bir araya geldi.

Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde başladı. Forumun açılışına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı, 74 bakan, 450'ye yakın üst düzey temsilci ve 140'ı aşkın ülkeden katılımcı yer aldı.

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Foruma Suriye Geçici Hükumet Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da katıldı. Şara, böylelikle geçtiğimiz Şubat ayından sonra Türkiye'ye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

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ŞARA KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Şara, forum kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Görüşmelerin detalarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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