Ahmed Şara’nın Türkiye rahatsızlığı! Fatih Altaylı açıkladı…

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Suriye’nin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’dan Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı’na mesaj geldiğini öne sürdü. Altaylı, “Bize uydu devletmiş gibi ve sizin paryanız gibi davranmaktan vazgeçin. Ben burada egemen bir devletin devlet başkanıyım” dedi.

ESAD REJİMİ DÜŞTÜ, ŞARA DÖNEMİ BAŞLADI

Ahmed El-Şara’yı (Ebu Muhammed el-Golani) 2017'den 2025'e kadar Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'ın (HTŞ) lideri olarak Esad rejiminin düşmesine ve Suriye geçiş hükûmetinin kurulmasına yol açan 2024 Suriye muhalefet saldırılarında kilit bir rol almıştı. Şara, 29 Ocak 2025'ten bu yana Suriye cumhurbaşkanı olarak görevini yapıyor.

ERDOĞAN HENÜZ SURİYE’YE GİTMEDİ

Şara’nın ilk görevinde Türkiye’den Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Bilal Erdoğan ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştirmemişti. Şara ise Türkiye’ye gelerek Erdoğan ile Saray’da görüşmüştü. Erdoğan Suriye ile ilgili ilişkiler konusunda “Suriye'de yeni süreci en iyi okuyan ülkeyiz” yorumunda bulunmuştu.

ALTAYLI: BÖYLE DAVRANIRSANIZ İLİŞKİLERİMİZ BOZULUR

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Dışişleri Bakanlığı’na Şara’dan bir mesaj geldiğini iddia etti. Altaylı mesajda neler yazdığını videosunda şu şekilde açıkladı:

“Dışişleri Bakanlığı’nda önemli bir kaynaktan gelen bilgiyi paylaşıyorum. Colani, Türkiye’ye haber yolluyor. Diyor ki: Bize uydu devletmiş gibi ve sizin paryanız gibi davranmaktan vazgeçin. Ben burada egemen bir devletin devlet başkanıyım. Ben sizin öyle küçük göreceğiniz tarzda biri değilim. Böyle davranırsanız ilişkilerimiz bozulur.” diye mesaj yolluyor”