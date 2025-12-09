Yazılarıyla gündem yaratan usta gazeteci Ahmet Takan yeniden YENİÇAĞ’da. Yazıları nedeniyle defalarca tehdit alıp saldırıya uğrayan, ama bir milim geri adım atmayan Ahmet Takan yuvaya döndü.

Çok yakında yazılarına başlayacağını duyuran Ahmet Takan okurlarıyla yeniden buluşmanın heyecanı içinde olduğunu belirtip Yeniçağ ailesinde yer almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Ankara Temsilciliğini yaptığı dönemde kamuoyuna duyurduğu haberlerle karanlıkta kalan pek çok siyasi gelişmeyi açığa çıkaran Ahmet Takan başarılı bir meslek geçmişine sahip. NTV’nin kuruluş döneminde haber merkezinde görev üstlenen Ahmet Takan bir süre de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün danışmanlığını yaptı.